VIDEO | Covid, Solinas: “Sì al registro dei vaccinati”

CAGLIARI – “Avere un registro che tiene conto dei vaccinati, significa avere sostanzialmente un passaporto che può consentire di fare più attività. Va nella direzione da noi indicata a marzo con il passaporto sanitario”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, intervenuto oggi all’inaugurazione del Binaghi di Cagliari, nuovo ospedale covid della città. “Allora spiegammo che la linea di tendenza a livello internazionale sarebbe stata quella del passaporto sanitario- ricorda Solinas- e avremmo voluto anticipare quella fase con lo screening. Questo per certificare la negatività per poter favorire la mobilità. Oggi vedo che ci si sta arrivando, vedremo se si riuscirà a trovare un accordo internazionale, in maniera tale che ci sia uniformità di applicazione“.