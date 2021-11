Zingaretti: “Nel Lazio possiamo ancora evitare il Natale in zona gialla”

ROMA – “Se il Lazio va verso un Natale in zona gialla? Vediamo, manca ancora un mese e credo che attraverso i comportamenti individuali e la campagna vaccinale si può evitare. Siamo stati la regione che nella precedente ondata ha avuto meno giorni in zona gialla. Non bisogna aver paura ma dobbiamo lavorare per poterlo evitare: non abbassiamo la guardia sui comportamenti individuali, perché due anni fa era giustificabile, ora meno perché sappiamo quasi tutto di come si trasmette il virus“. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo ai microfoni di Radio Capital.

LEGGI ANCHE: Crescono ancora i contagi in Friuli Venezia Giulia, sempre più verso zona gialla

A Bologna numeri da zona gialla: 200 casi al giorno e l’Rt resta sopra l’1

“Dobbiamo ancora combattere, non abbassiamo la guardia- ha ribadito Zingaretti- Combattere significa correre con la terza dose, da ieri aperta ai 18enni, e soprattutto indossare sempre la mascherina nei luoghi affollati e al chiuso. Non dobbiamo mai dimenticarci che i dati non sono figli del caso o del destino ma sono strettamente collegati ai comportamenti individuali di tutti. Bisogna prima di tutto vaccinarsi, e poi rispetto all’inverno e al fatto che ci si frequenta di più per il Natale bisogna stare più attenti: se c’è più responsabilità c’è più sicurezza”.