VIDEO| Sfera Ebbasta oltre i pregiudizi: re della trap ai suoi live. La scaletta

ROMA – È l’artista che non tutti capiscono ma che certamente non ha conquistato l’appellativo di “Trap King”, il re della trap, a caso. Sfera Ebbasta lo dimostra dal vivo ora che, dopo due anni di rinvii, sta portando il suo “Famoso” tour nei palazzetti di tutta Italia.

Ieri la data sold out al Palazzo dello Sport di Roma, riempito da ragazzi e ragazze che sono stati artefici di un vero e proprio karaoke ad ogni canzone. E per Sfera è così, o lo ami o lo odi. Per il rapper, al secolo Gionata Boschetti, l’energia del suo pubblico è quasi una ricarica ‘wireless’. Proprio per questo, il 29enne neo papà ha studiato un palco che diventa quasi un ‘ring’ e in cui le persone avvolgono letteralmente la sua performance.

Palco suggestivo a parte, Sfera regala uno dietro l’altro tutti i suoi più grandi successi in una scaletta che comprende pezzi come “Ricchi per sempre”, “Happy Birthday”, “Tran Tran”, “Cupido”, “Mamma mia”, “Italiano”, “Visiera a becco” e “Ciny”. Poi anche le collaborazioni “Mi fai impazzire”, “Calipso”, “Nuovo Range” e non solo. E i brani del disco che dà il titolo ai concerti, “Famoso”: “Bottiglie Privè”, “Baby”, Abracadabra”.

Sfera intrattiene e diverte: trappa e si gode i cori quando in sottofondo parte la traccia pre-registrata. Il risultato è uno show piacevole, da vedere!

IL VIDEO DEL CONCERTO

Il tour continua, di seguito i prossimi concerti.

LA SCALETTA

Intro Tik Tok Abracadabra + Macarena $€ Baby Bottiglie Privè Tran Tran Sciroppo Cupido Mademoiselle S!R! Piove Hace Calor Rockstar Nuovo Range Ricchi per sempre Visiera a becco M’ Manc Calipso Notti Ciny Per davvero Mamma mia Mi fai impazzire BRNBQ HBD Pablo Italiano

