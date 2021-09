È morto Andrea Conti: il campione di handbike era in coma dopo un incidente

ROMA – “Siamo sconvolti e addolorati per la tragica scomparsa di Andrea Conti. Non si può morire durante un allenamento, mentre si pratica sport. È inaccettabile. Il tema della sicurezza sulle strade e dei ciclisti non è più rinviabile e deve essere oggetto della massima attenzione”. Lo scrive su twitter il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, commentando la morte del campione di handbike, vincitore di tre edizioni del Giro d’Italia.

Conti è scomparso in seguito a un incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa, mentre si stava allenando lungo la provinciale Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese in vista dell’ultima prova della Corsa Rosa ad Assisi: dopo lo scontro frontale con un’auto era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento.