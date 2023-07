Cervino Matterhorn Ultra Race, vincono i valdostani Collé e Negra

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Valtournenche (Aosta), 30 lug. – Sfilza di record nella seconda edizione della Cervino Matterhorn Ultra Race, tra l’Italia e la Svizzera, che ha visto la partecipazione di oltre 700 iscritti impegnati nelle quattro distanze. Nella gara regina da 173 chilometri hanno trionfato i valdostani Franco Collé ed Elisabetta Negra. Dopo il ritiro dello scorso anno, il campione gressonaro ha tagliato il traguardo di Breuil-Cervinia a tempo di record, alle 8.36 di questa mattina, dopo 26 ore 29’15” di gara. Secondo in 27 ore 15’15” il vincitore della prima edizione della gara, Andrea Macchi, che abbassa di molto il tempo dello scorso anno (33 ore 38’22”). Terzo il nepalese Sangé Sherpa (Team Kailas) in 28 ore 55’07”. Al femminile vittoria di Elisabetta Negra in 31 ore 24’39”. Seconda piazza per Lisa Borzani (34 ore 04’27”) e terza basca Silvia Trigueros Garrote (36 ore 55’02”), vincitrice dello scorso anno. Nella 55 chilometri, gara inserita nel progetto TREK+ del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera, vittoria al maschile per l’argentino Gabriel Santos Rueda (6 ore 10’44”). Secondo a 12’56” il valdostano Jean Luc Perron e terzo il corregionale Julien Chatrian, distanziato di 23’30”. La gara femminile è stata a senso unico ed è andata alla polacca Iwona Górowska in sette ore 16’42”. Ha preceduto Enrica Scapin e Valentina Pippo, arrivate insieme con un distacco di 42’31”.

La 28 chilometri (1.750 metri D+) è stata vinta dal piemontese Gabriele Nicola (Climb Runners) arrivato in solitaria in 2 ore 47’01”. Alle sue spalle, staccato di 7’14”, Paolo Dellavesa (Spectrum Outdoor Movement), con terzo gradino del podio per Gabriele Alippi (Falchi Lecco) a 7’39”. Al femminile, vittoria per la valdostana Chiara Zenato in 3 ore 26’07”, capace di precedere di 47″ Emilie Arsenijevic e di 1’29” Bianca Campidelli. Nel Trail 16 (1.000 metri D+) successo per lo spagnolo Lleir Barcons Comaposada, all’arrivo in un’ora 29’17”, con 3’47” su Pierre Yves Oddone e 4’43” su Roberto Antonelli. Tra le donne, gradino alto del podio per la scozzese Sally Wallis (un’ora 47’43”), davanti a Marcella Pont staccata di 8’39” e a Elena Laterza giunta a 12’58”.