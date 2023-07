In Vda torna ‘Non solo show cooking’ con 4 golosi appuntamenti

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 30 lug. – Quattro golosi appuntamenti all’insegna dei prodotti valdostani. Torna anche quest’anno la rassegna estiva “Non solo Show Cooking in Valle d’Aosta”, che farà tappa a Saint-Vincent, Arnad, La Thuile e Saint-Nicolas. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato regionale all’Agricoltura in collaborazione con la Coldiretti della Valle d’Aosta, l’Unione Cuochi regionale, Slow-food Valle d’Aosta e con il supporto logistico dei Comuni che ospiteranno le varie tappe. Ogni appuntamento culinario ruoterà attorno ad alcuni prodotti e a ricette specifiche, che verranno illustrate dai tecnici del settore e dagli chef, i quali cucineranno in tempo reale due piatti, che verranno offerti in degustazione al pubblico.

Si parte oggi da Saint-Vincent: in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto saranno proposte delle ricette con Fromadzo Dop e ortaggi a km zero, nate dalla fantasia dello chef Giuseppe Cardullo. Tappa speciale ad Arnad, al Château Vallaise, il 3 agosto, dove, oltre allo show cooking dello chef Cardullo, con ricette a base di Lardo Dop, miele e formaggi di capra, esclusivamente per l’occasione, grazie alla collaborazione con la soprintendenza ai Beni e alle Attività culturali, si potrà visitare il castello, attualmente chiuso al pubblico perché prossimo al restauro. Sono quindi previste delle visite guidate gratuite, senza necessità di prenotazione, dalle 15 alle 19, con partenza ogni mezz’ora in gruppi da 25 persone.

L’appuntamento successivo si terrà a La Thuile, nell’area del parco giochi, venerdì 11 agosto: saranno proposte delle ricette a base di Fontina Dop e carne valdostana, cucinate dalla chef Giuseppina Serra. Ultima tappa, giovedì 17 agosto, a Saint-Nicolas, con i piatti a base di Fontina Dop e Jambon de Bosses Dop sempre preparati dalla chef Serra. Tutti gli show cooking si terranno alle 17. Sono disponibili fino a 100 posti a sedere per ogni appuntamento, senza prenotazione, dedicati a chi vorrà degustare gratuitamente i piatti proposti e i relativi abbinamenti con i vini.

Gli ospiti saranno accolti con un sottofondo musicale curato dall’artista Carlo Benvenuto a partire dalle 16. Gli show cooking saranno arricchiti dal mercatino di Campagna Amica. Saranno illustrati i prodotti Dop e Pat della Valle d’Aosta e saranno coinvolti i sommelier Fisar Valle d’Aosta, che parleranno dei vini proposti in abbinamento ai piatti e le caratteristiche della viticoltura valdostana. “La formula di questi momenti di alta cucina e creatività è pensata per promuovere e valorizzare la qualità e le specificità dei prodotti valdostani, stimolando la fantasia dei partecipanti e invogliandoli ad acquistare un pezzo di Valle d’Aosta da portarsi a casa”, dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Carrel. Che conclude: “Un’esperienza totalizzante e arricchente che mette in luce l’importanza del settore agricolo e il lavoro di allevatori ed agricoltori”.