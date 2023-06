È morto Alan Arkin, premio Oscar per ‘Little Miss Sunshine’

ROMA – Lutto nel mondo del cinema. È morto Alan Arkin, aveva 89 anni. Classe 1934, nato a New York, attore e regista, nel 2007 ha vinto il premio Oscar come Miglior attore non protagonista nel film ‘Little Miss Sunshine’.

LA MORTE DI ALAN ARKIN

“Nostro padre era un talento e una forza della natura, come artista e uomo. Marito amorevole, padre, grande nonno, lo abbiamo amato e ci mancherà profondamente“, hanno scritto i figli Adam, Matthew ad Anthony in una lettera. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato anche in ‘Edward mani di forbice’, ‘I perfetti innamorati’ e ‘Argo’ di Ben Affleck (grazie a cui ha ricevuto una candidatura come Miglior attore non protagonista). Tra gli ultimi lavori ci sono: la serie ‘Il metodo Kominsky’ al fianco di Michael Douglas e ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’ (‘Minions: The rise of Gru’) uscito al cinema nel 2022. Per il film ha prestato la sua voce al personaggio di Krudo.