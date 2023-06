Naomi Campbell e il secondo figlio a 53 anni: “Non è mai troppo tardi”

BOLOGNA – Un secondo figlio arrivato all’età di 53 anni, dopo il primogenito avuto tramite maternità surrogata a 51: Naomi Campbell ha stupito tutto il mondo ieri con la notizia del secondo bimbo arrivato in casa e ha lanciato un messaggio che sta facendo scalpore: “Non è mai troppo tardi per diventare madri“.

“NON È MAI TROPPO TARDI PER DIVENTARE MADRE”

La top model, ribattezzata dal mondo la ‘Venere nera’, ha dato l’annuncio ieri sera pubblicando una dolce foto del piccolo su Instagram: nell’immagine si vede lei che tiene in braccio un fagottino vestito di bianco e poi di vede la manina della sua prima bimba (che oggi ha due anni) che lo accarezza. La foto è accompagnata da questo messaggio: “Tesoro mio sappi che sei custodito oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre“. La top model, che si definisce attraverso l’hashtag #mumoftwo mettendo un cuoricino rosso e uno blu, cita poi fotografa e stylist che hanno lavorato per il servizio fotografico.

LA PRIMA FIGLIA ARRIVATA NEL 2021

La prima figlia di Naomi Campbell è nata nel 2021. La top model è sempre stata riservatissima sulla sua vita privata, tanto che il nome della bambina non è mai stato rivelato. Così come non si è mai saputo in che modo la bimba sia stata concepita e nata, anche se in molti hanno scritto che si sia trattato di una maternità surrogata. In un’intervista successiva alla nascita della bambina, oltre a dichiararsi al settimo cielo, Naomi campbell aveva sottolineato il fatto che la bambina non fosse “adottata” ma fosse “sua figlia”. Come è stato mantenuto il riserbo sulla prima figlia, lo stesso sarà per questo nuovo bimbo arrivato ieri.

IN COPPIA O SINGLE?

Del resto, la top model è così riservata che da alcuni anni a questa parte non è noto se sia in coppia o sia single. Ma questo, aveva spiegato qualche anno fa, non sarebbe stato un problema nel momento in cui si fosse sentita pronto per avere dei figli. Aveva infatti detto in un’intervista: “Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre ma se non dovesse esserci un uomo lo farò senza“.