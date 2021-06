Giani: “Variante Delta? Nessun allarme. In Toscana il Covid è in letargo”

FIRENZE – “Devo dire che sono talmente limitati i casi di contagio in Toscana che in questo momento non parlerei di allarme” sulla variante Delta, “ma di presa d’atto. Onestamente oggi il Covid nella nostra regione è sostanzialmente in letargo: dobbiamo approfittarne per sviluppare tutto il ciclo delle vaccinazioni”. Lo sottolinea il governatore Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione di Pitti Uomo, spiegando: “In questi giorni abbiamo una media di circa 50 casi, rispetto alle centinaia di cui ci eravamo abituati a parlare”, come a marzo quando “siamo arrivati anche a 10.000 casi in una settimana”.

Ora, quindi, lo sforzo si deve concentrare sulla campagna di vaccinazione. E “su questo sono molto contento, perché ormai da più di una settimana abbiamo più di 30.000 vaccinati al giorno, che ci consentono di chiudere giugno con un numero superiore ai 900.000. Ormai abbiamo abbondantemente superato il milione sulle seconde dosi, e siamo a circa 2 milioni sulle prime vaccinazioni e abbiamo superato i 3 milioni come vaccinazioni complessive. Di questo passo al 30 settembre“, tenendo conto “come elemento di riferimento le prime vaccinazioni, potremo parlare di un’immunità di gregge. Di un’opportunità offerta a tutti con un 80% della popolazione che avrà già un ciclo di immunizzazione derivante da vaccinazione”.

IN TOSCANA 37 CASI E 12.924 TEST, TASSO DI POSITIVITÀ A 0,3%

Sono 37 i nuovi casi di coronavirus in Toscana. A comunicarlo è il presidente Giani in un post su Facebook: nelle ultime 24 ore sono 12.924 i test effettuati, di cui 6.705 tamponi molecolari e 6.219 antigenici rapidi.

Aumenta leggermente rispetto a ieri il tasso dei positivi: oggi raggiunge lo 0,29% sul totale dei tamponi e lo 0,8% in relazione alle prime diagnosi. Sono invece 3.025.612 le dosi di vaccino anti-Covid finora somministrate.

“DUE TOSCANI SU TRE SONO GIÀ STATI VACCINATI”

“Due toscani su tre sono già stati vaccinati” scrive Giani, commentando l’andamento della campagna di immunizzazione contro il Covid. “Grazie alla sinergia tra farmacie e mondo del volontariato– aggiunge- abbiamo aperto un nuovo centro vaccinale a I Gigli, uniti per il bene delle nostre comunità”.