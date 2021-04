Covid, cancellato volo Nuova Delhi-Roma atteso per le ore 14

ROMA – È stato cancellato il volo della linea aerea Hi Fly proveniente da Nuova Delhi e diretto all’aeroporto di Roma Fiumicino, che era atteso per le 14 di oggi. A bordo avrebbero dovuto viaggiare 250 persone. Nella giornata di ieri, i controlli all’aeroporto Leonardo da Vinci su un volo proveniente dall’India hanno rilevato la presenza di 23 passeggeri positivi e l’Istituto Spallanzani ha ricevuto i campioni per procedere con il sequenziamento e comprendere se si tratta della variante indiana che sta mettendo in ginocchio il subcontinente indiano. Negli scorsi giorni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso il divieto di ingresso per i non residenti in Italia che arrivano da India e Bangladesh.

