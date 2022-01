Medvedev ko in rimonta, Nadal vince gli Australian Open

ROMA – Rafa Nadal è il nuovo re degli Australian Open. Il 35enne tennista spagnolo, numero cinque al mondo, ha battuto in finale in rimonta il numero 2 del ranking Daniil Medvedev in cinque set 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5.

Nella Rod Laver Arena, in 5 ore e 24 minuti di gioco, Nadal conquista il suo secondo Slam a Melbourne tredici anni dopo il primo successo del 2009 ma soprattutto con 21 trionfi stacca Roger Federer e Novak Djokovic – fermi a 20 – nel conto degli Slam vinti nel singolare maschile.

Per Medvedev sfuma la possibilità di diventare il nuovo numero uno al mondo già il prossimo 21 febbraio: se avesse vinto oggi, infatti, avrebbe spodestato Novak Djokovic in quella data.

Durante il lunghissimo match, da segnalare l’invasione di campo sul finire del secondo set da parte di un attivista per i diritti dei migranti: l’uomo ha esposto uno striscione prima di essere portato fuori di peso dagli steward e dagli addetti alla sicurezza.