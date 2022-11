Occupato il ‘Rossellini’: si allarga la protesta delle scuole a Roma

Foto da: Pagina Instagram Osa Roma

ROMA – L’istituto cine-tv Roberto Rossellini di Roma si aggiunge alla lunga lista di scuole romane occupate nelle ultime settimane. La decisione, spiegano i giovani, è stata presa nella notte. “Siamo stanchi e arrabbiati per le condizioni che viviamo tutti i giorni“, si legge sulla pagina Instagram del collettivo Brancaleone e di Osa, l’organizzazione che ha supportato l’occupazione. Gli studenti parlano di classi allagate, bagni inagibili, fino agli spogliatoi.

“Come se non bastasse l’unione degli indirizzi porta gli studenti di quinto a dover affrontare un esame omologato per tutte le sezioni, dopo aver affrontato un anno saturo di materie poco chiare tra loro, con scarse ore di laboratorio”, si legge nel post. I problemi specifici dell’istituto si intrecciano poi con quelli più generali della situazione di politica interna (il governo di Giorgia Meloni, contestato dagli studenti) e quelli di politica estera (la guerra in Ucraina). “Le cose devono cambiare- concludono i giovani- Occupiamoci del Rossellini”.

