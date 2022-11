A Roma occupati i licei Visconti e Manara di Roma: “Più spazi e didattica diversa”

ROMA – Si chiudono le occupazioni del ‘Mamiani’ e del ‘Tasso’, e un altro storico liceo classico di Roma decide di protestare allo stesso modo. Il ‘Visconti’ di Piazza del Collegio Romano, patrimonio dei Beni Culturali, è stato occupato ieri sera da un gruppo di studenti della scuola. Tra le prime motivazioni avanzate dai giovani del Collettivo Visconti Unito, la mancanza di rampe o soluzioni alternative per gli studenti disabili. Solo qualche giorno prima, gli studenti avevano manifestato per contestare questo nodo, e in quella occasione la Città metropolitana aveva prospettato una soluzione entro la fine dell’anno.

Ma il tema dell’edilizia investe tutti gli studenti, spiegano i giovani del Collettivo, che in mancanza di spazi svolgono le lezioni anche in palestre e biblioteche. Problemi legati alla struttura della scuola, che si intrecciano con le motivazioni più generali che hanno portato gli studenti in piazza venerdì 18 novembre: la richiesta di abolizione del Pcto, il decreto anti-rave e il tema del merito. Alla fine del comunicato, pubblicato sulla pagina Instagram del Collettivo, i giovani tornano a parlare di scuola e a chiedere una didattica più innovativa, educazione sessuale e più confronti e dibattiti.



A sostenere l’occupazione, il gruppo Osa, che si è detto solidale con le rivendicazioni del Visconti. Ma sotto i post che annunciano l’occupazione, qualcuno commenta dicendo che non tutti gli studenti erano d’accordo con l’iniziativa. Oggi partirà la didattica alternativa con i corsi organizzati dagli studenti.

OCCUPATO ANCHE IL LICEO MANARA

A poche ore dall’annuncio dell’occupazione del liceo ‘Visconti’, un altro liceo romano, il ‘Manara’, è stato occupato questa mattina. Lo ha fatto sapere la rete dei collettivi che in queste settimane si è resa protagonista anche di altre occupazioni, come quella del ‘Mamiani’.

