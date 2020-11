Recovery Fund, Amendola: “Daremo vita a una governance straordinaria, spesa deve essere veloce”

ROMA – “La maggioranza lavora coesa per il Recovery, 209 mld. Daremo vita a una governance straordinaria perche’ la spesa deve essere veloce ed efficace. Pesa sul cronoprogramma di Bruxelles il veto di Polonia e Ungheria”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, Enzo Amendola, in una dichiarazione ai tg.

MELILLI: BENE AMENDOLA, STRUTTURA GOVERNANCE A ESAME PARLAMENTO

“Molto bene l’ipotesi che sta emergendo e che sottolinea oggi il Ministro Amendola, di porre all’attenzione del Parlamento una proposta per la definizione di una struttura che coordini e monitori l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Il tema della capacità e della velocità di spesa delle risorse europee è stato posto con forza negli indirizzi che il Parlamento ha indicato al Governo e va di pari passo con la necessità di concentrare le risorse ed i progetti sugli assi fondamentali e sulle misure in grado di supportare la ripresa. Come è accaduto per gli indirizzi al Recovery, sono certo che il Parlamento saprà dare un contributo di idee costruttivo e condiviso”. Così il presidente della commissione Bilancio alla Camera Fabio Melilli.