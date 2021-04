Recovery, De Luca: “Pnrr? Chi ha scelto questo nome merita due anni di carcere”

NAPOLI – Pnrr: Chi ha scelto questo nome meriterebbe due anni di carcere”, dice, in una diretta Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

“Pnrr – spiega – significa Piano nazionale di ripresa e resilienza. Resilienza è un termine dal significato sconosciuto al 90% dei cristiani normali. Pnrr è come quei nomi che si danno a nuove galassie che vengono scoperte. Resilienza è una parola inventata da coloro che sono passati dall’essere fiduciosi a essere confidenti nel futuro. Confidenti fa più radical chic”.

“PER IL SUD SEGUIRE IL MODELLO DELLA GERMANIA DOPO LA CADUTA DEL MURO”

“È positivo aver conquistato le risorse del Recovery – spiega De Luca-, ma ci sono due criticità. La prima riguarda la quantità di risorse destinate al Sud: hanno dato il 40% delle risorse, ma non è così. Per arrivare al 40% hanno utilizzato un capitolo finanziario che già esisteva, il Fondo Sviluppo e Coesione, che raccoglie risorse già destinate al Sud. Se vogliamo affrontare seriamente il problema del sud dobbiamo fare come ha fatto la Germania dopo la caduta del muro di Berlino. Ma in Italia non sta accadendo”.