Seul, la parata di Halloween si trasforma in tragedia: oltre 100 morti

BOLOGNA – Oltre 100 morti alla parata di Halloween a Seul, in Corea, schiacciati e travolti dalla folla durante i festeggiamenti. Impressionanti le immagini, foto e video, che arrivano dai social network, dove si vedono decine e decine di persone stese a terra, presumibilmente in arresto cardiaco, con medici e soccorritori praticare i massaggi cardiaci nel tentativo di salvare le persone.

Esto acaba de suceder en Seúl, Corea del Sur, en la celebración del primer Halloween sin tapabocas después de más de años: pic.twitter.com/oUBcWjBTyb — 🐝🥑🎾 김바나 🇨🇴🇰🇷🎃🍂 (@_kimbana_) October 29, 2022

Stando alle primie ricostruzioni che circolano in rete, ai festeggiamenti in strada nel quartiere di Itaewon avrebbero partecipato circa 100.000 persone, per la prima volta all’aperto senza mascherine dopo tante restrizioni. I malori e gli infarti sono stati causati dalla troppa calca che si è creata durante la parata con le persone troppo vicine e schiacciate le une contro le altre. Alcuni hanno avuto un infarto, altri hanno riportato lesioni da schiacciamento. La Bbc, oin un servizio, ha spiegato i vigili del fuoco di Seul hanno dichiarato che ci sono state 81 segnalazioni di ‘respiro affannoso’.

🇰🇷 | ÚLTIMA HORA: Unas 80 personas están recibiendo RCP después de sufrir paros cardíacos en Seúl, Corea del Sur, después de una aparente estampida en una fiesta de Halloween. pic.twitter.com/khEPpLOXGa — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 29, 2022

La situazione di schiacciamento tra le persone si sarebbe verificata quando la folla avrebbe iniziato a spingersi in uno stretto vicolo vicino all’Hamilton Hotel. Ancora non ci sono numeri ufficiali relativi alle vittime, ma alcuni siti online parlano di almeno nove morti.

👻🎃 HALLOWEEN trágico en Seul | Korea, alrededor de 80 personas sufren paro cardíaco y de respiración,masivamente, en una estampida en las fiestas de Halloween en Seúl, donde más de 100 mil jóvenes estaban de juerga y ‘algo mas’!pic.twitter.com/D0w8NKaq7M — REPORTA DIGITAL (@ReportaDigital) October 29, 2022

