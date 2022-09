Cultura. Al via la settimana della scienza a Padova dal 10 al 16 ottobre

ROMA – Risolvere un caso di omicidio analizzando tracce di Dna, lavorando su impronte digitali, su saliva e sangue lasciati dal presunto assassino. Conoscere gli scienziati pazzi che hanno condotto esperimenti pericolosi, ridicoli, macabri, come trapiantare le teste, fare il lavaggio del cervello, resuscitare i morti e molto altro di incredibile. Scoprire, attraverso immagini evocative, lo stato dei lavori della costruzione e sperimentazione a Padova, di un prototipo strategico per il successo del futuro reattore sperimentale a fusione Iter, realizzato in Francia, a Cadarache, con una collaborazione mondiale senza precedenti. Un’intera comunità scientifica e industriale internazionale sta lavorando in sinergia, per sfruttare reazioni analoghe a quelle che avvengono nel sole e produrre un’energia pulita, intrinsecamente sicura e libera da monopoli.

Assistere ad uno spettacolo-concerto che unisce divulgazione e animazione scientifica a musica dal vivo. Partecipare ad un tour alla scoperta delle farfalle del pianeta che volano libere in un parco dedicato a loro. Entrare in un insettario dove poter scoprire gli insetti più curiosi provenienti da ogni parte del mondo. Imparare a costruire un piatto sano e quindi ad acquisire la consapevolezza e le capacità necessarie per contribuire pasto dopo pasto alla vostra salute. Realizzare come le scoperte per andare sullo spazio abbiano contribuito a cambiare la nostra vita e anche a migliorarla; per esempio, dalle necessità degli astronauti in orbita si è arrivati alla produzione di nuovi modi di alimentazione per il terzo mondo. Sono solo alcuni degli appuntamenti che quest’anno renderanno particolarmente interessante ‘La Settimana della Scienza’, a Padova dal 10 al 16 ottobre 2022, promossa dal Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, curato da Pleiadi, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il programma dell’intera settimana è stato illustrato nell’ambito di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Andrea Colasio, assessore alla Cultura del Comune di Padova, Alessio Scaboro, direttore scientifico Pleiadi e del Premio Piccolo Galileo, Prof. Gilberto Muraro, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Alessandra Pizzi, amministratore delegato Post Eventi.

La manifestazione è una vetrina di eccellenza scientifico-tecnologica e culturale, una rete che nasce per arrivare allo scambio con il grande pubblico. Il Premio letterario Galileo, giunto alla XVI edizione, sarà l’evento principale di una settimana di iniziative di divulgazione scientifica. Istituito nel 2007, il premio è nato con l’intento di diffondere tra i giovani la cultura scientifica e per celebrare l’Università di Padova, che fin dalla sua nascita ha ospitato eccellenze in campo scientifico, a partire proprio da Galileo Galilei. Novità di quest’anno il Premio Piccolo Galileo al suo esordio, dedicato alla letteratura scientifica per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, una prima assoluta nel panorama italiano, pensato da Pleiadi, società veneta che da oltre 10 anni si occupa di divulgazione scientifica.

“Nell’anno dell’800esimo anniversario della nostra Università, la Settimana della Scienza e il Premio Galileo assumono una importanza ancora maggiore – afferma Andrea Colasio, assessore alla Cultura del Comune di Padova – La nostra Università ha sempre fatto della divulgazione un punto di forza della propria attività e mai come oggi si sente il bisogno che la scienza arrivi anche al grande pubblico, in modo autorevole, rigoroso e comprensibile. Il Premio Galileo è riconosciuto oramai come uno degli appuntamenti più autorevoli del settore e contribuisce da anni alla promozione dei migliori libri di divulgazione scientifica pubblicati in Italia. C’è tanto interesse attorno alla scienza come ha confermato anche l’enorme successo della trasmissione televisiva “la Fabbrica del Mondo” condotta, non a caso, dal ‘nostro’ Telmo Pievani insieme ad un narratore d’eccezione come Marco Paolini. Noi vogliamo credere che il Premio in questi 15 anni abbia contribuito a far nascere questo interesse. Anche per questo abbiamo deciso di creare il Premio Piccolo Galileo dedicato alla letteratura scientifica per bambini e ragazzi, una novità nel panorama italiano del settore, convinti che ci sia un grande potenziale di formazione e divulgazione anche in questa parte di pubblico”.

“La Settimana della Scienza è un appuntamento importante per la città di Padova, quest’anno arricchito da una serie di eventi aggiuntivi, come spettacoli teatrali, musicali, laboratori anche per le famiglie – osserva Alessio Scaboro, direttore scientifico Pleiadi e del Premio Piccolo Galileo – Questo è il plus che noi di Pleiadi abbiamo voluto dare alla manifestazione, che ormai da dieci anni affianca le attività del Premio Galileo, nella città che da sempre è stata culla della scienza. All’interno della manifestazione, abbiamo voluto mettere l’accento sulla comunicazione scientifica verso il mondo dei bambini con il premio nazionale Piccolo Galileo con lo scopo di instillare nei più giovani la fame di lettura e formare nuove generazioni più consapevoli sui temi della scienza, anche in ottica di future opportunità a livello professionale”.

