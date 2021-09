Locatelli: “Non solo influenza e Covid, vaccinare anche contro lo pneumococco”

GENOVA – Non solo vaccino contro anti Covid e influenza: è consigliato fare anche quella contro lo pneumococco. Lo spiega il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, stamattina a Genova a margine del convegno “Meet in Italy for life sciences”.

Quella anti covid e quella antinfluenzale “sono due vaccinazioni largamente raccomandate nelle popolazioni esposte a maggior rischio di sviluppare patologia grave, quindi mi riferisco agli anziani e a coloro che si connotano per condizioni di fragilità“.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità aggiunge che “già l’anno scorso abbiamo avuto anche un 50% di dosi antinfluenzali in più: va continuata questa strada anche integrandola con una terza vaccinazione che è la vaccinazione anti pneumococco per i soggetti oltre i sessant’anni, perché le polmoniti da pneumococco possono avere dei tassi di fatalità tutt’altro che trascurabili”.