Coronavirus, i dati del 29 agosto: 1.444 nuovi casi, un morto

ROMA – Il totale dei casi Covid in Italia è pari a 266.853, con un incremento di 1.444. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 99.108 per un totale di 8.509.618. Sono 23.156 le persone positive al Covid-19, secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, con un incremento di 121 casi da ieri.

Dei casi attualmente positivi, 1.168 sono ricoverate con sintomi in ospedale (-10 da ieri). Aumentano per il secondo giorno di seguito i pazienti in terapia intensiva: sono 79 (+5 da ieri); 21.909 sono in isolamento domiciliare (+126 rispetto a ieri). I dimessi-guariti segnano un incremento di 1.322, per un totale di 208.224. I deceduti in totale sono 35.473 (+1 rispetto a ieri).

