Incendi in Sicilia, a Enna fiamme sfiorano il centro abitato

ROMA – Non solo la Sardegna, dilaniata dagli incendi nell’Oristanese, anche la Sicilia brucia. Otto squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna e del Distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale, stanno intervenendo ad Enna, in Corso Sicilia, per un incendio di “interfaccia” che lambisce il centro abitato. In azione anche due Canadair della flotta aerea Antincendi.

LEGGI ANCHE: Sardegna, la promessa del ministro Franco: “Massimo impegno, anche con norme e risorse”

Sardegna senza pace, nuova giornata di incendi. Un uomo salvato dai Forestali