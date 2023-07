Palermo brucia, decine di roghi alimentati dallo Scirocco. Incendi in tutta la Sicilia

PALERMO – Decine di roghi scoppiati nella tarda sera di ieri continuano a incendiare i dintorni di Palermo, complice il vento di Scirocco. Canadair in azione sul capoluogo siciliano. C’è una vittima: una signora di 88 anni non è stata raggiunta dagli operatori del 118 perché bloccati dagli incendi.

In azione 30 squadre di Vigili del fuoco: le maggiori criticità a Sferracavallo, Mondello, Capo Gallo, Monreale e S. Martino delle Scale. Sono state evacuate case, alcune interessate dalle fiamme. Sotto controllo l’incendio vicino ospedale Cervello, rendono noto i Vigili del Fuoco.

Per la giornata di oggi il meteo prevede temperature di 45 gradi.

IN SICILIA 55 ROGHI

Sono 55 gli incendi ancora in atto in Sicilia. È quanto si apprende da una nota del governatore Schifani.

Le fiamme sono divampate per tutta la notte in tutte le province, con il forte vento di scirocco che rende impossibile a canadair ed elicotteri operare. In volo soltanto un canadair impegnato a contrastare le fiamme nella zona di Altofonte, mentre nel resto dei territori sono in azione soltanto i mezzi di terra.

La situazione più grave resta sempre quella delle zone attorno a Palermo, dove sono giunte anche squadre di volontari dalle province di Agrigento ed Enna. Nella notte sono state evacuate abitazioni a San Martino, Monreale, Altofonte, Boccadifalco, Mondello e Pizzo Sella, Poggio Ridente, a Inserra, Raffo Rosso, a Capaci e nella zona attorno all’aeroporto di Punta Raisi. Situazione critica anche nel Trapanese, a San Vito lo Capo, nel Messinese e a Enna.

SICILIA, 1.500 PERSONE EVACUATE NEL PALERMITANO

Sono 1.500 le persone evacuate in Sicilia a causa dell’emergenza incendi: circa mille ad Altofonte e 500 a Palermo. Lo fa sapere il dipartimento regionale della Protezione civile. Le famiglie evacuate sono state accolte nell’area di attesa in piazzale Francia predisposta dalla Protezione civile regionale e comunale. Tuttavia, molte stanno rientrando nelle case che non sono più a rischio incendio o stanno trovando ricovero da parenti e amici. Gli incendi che stanno interessando tutta la zona collinare periferica di Palermo, al momento, sono in gestione. I canadair del dipartimento nazionale e gli elicotteri della forestale regionale alle prime luci dell’alba hanno iniziato a operare spegnendo, nonostante il vento e le turbolenze, le fiamme più pericolose.