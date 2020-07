Tg Lazio, edizione del 29 luglio 2020

CORONAVIRUS, NELLA CAPITALE 25 NUOVI POSITIVI

Con 34 nuovi casi nel Lazio, di cui 25 nella Capitale, tornano ad aumentare i contagi al Coronavirus. Sedici casi sono di importazione: otto del Bangladesh, tre dalla Spagna, due dalla Romania, due dall’India e uno dall’Afghanistan. Tre i casi riscontrati grazie agli screening in fase di pre-ospedalizzazzione. Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi. Previsti per questa settimana circa 500 arrivi, con operazioni garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.

MOTORI, ROTTAMI E PEZZI RICAMBIO: GDF SCOPRE DISCARICA ABUSIVA

Motori, pezzi di ricambio e rottami. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato una discarica abusiva nella zona di Casal Monastero, periferia est della Capitale. A scovarla è stato l’equipaggio di un elicottero della sezione aerea di Pratica di Mare. I militari del Gruppo di Tivoli, poi, appurata la mancanza di autorizzazioni amministrative, sono entrati in azione, trovando oltre 250 carcasse di auto e motoveicoli, pneumatici e parti di ricambio, alcune delle quali nuove e di sospetta provenienza. Due persone sono state denunciate.

LIBERATA DA OCCUPANTI AREA EX MERCATI GENERALI: 5 DENUNCIATI

Nuova operazione della Polizia nell’area degli ex mercati generali. Durante i controlli sono state fermate 5 persone straniere, 4 afghani in regola con il permesso di soggiorno e un maliano, il cui status è in corso di accertamento. Per tutti e cinque è scattata la denuncia per invasione di terreni e di edifici. Nei confronti del responsabile della ditta, incaricata di ripulire la zona, è stato redatto verbale di riconsegna dell’area e degli immobili.

A OSTIA AL VIA PUNTI BLU DEL I MUNICIPIO RIVOLTI AGLI ANZIANI

Hanno preso il via, nello stabilimento balneare del dopolavoro Atac di Ostia, i ‘Punti blu’ del I Municipio di Roma rivolti agli anziani. Al prezzo simbolico di 2 euro, chi aderisce ha garantito il trasporto quotidiano da Roma a Ostia e ritorno, l’ombrellone, il lettino e il pranzo. Saranno tre i turni a disposizione, per un periodo di 12 giorni ciascuno e per 50 persone a turno. L’iniziativa, che si concluderà il 6 settembre, secondo la presidente Sabrina Alfonsi rappresenta “un elemento importante di investimento nelle politiche di invecchiamento attivo”.