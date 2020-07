Tg Cinema, edizione del 29 luglio 2020

NICCHIARELLI, ROSI E GUADAGNINO: I FILM DI VENEZIA 77

Da ‘Miss Marx’, il film di Susanna Nicchiarelli sulla figlia minore di Karl, a ‘Le sorelle Macaluso’ di Emma Dante e da ‘Padrenostro’, la pellicola di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino sul terrorismo rosso, a ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi sul conflitto siriano. Questi sono solo alcuni dei lavori protagonisti della 77. Mostra del Cinema di Venezia, che sarà a prova di Covid, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido. Inoltre, la kermesse ospiterà ‘I predatori’, l’esordio alla regia di Pietro Castellitto, ‘Lasciami andare’ di Stefano Mordini con Stefano Accorsi e Valeria Golino e due docufilm: uno su Paolo Conte di Giorgio Verdelli e uno su Salvatore Ferragamo di Luca Guadagnino. Tra le pellicole attese alla Mostra diretta da Alberto Barbera anche ‘Nomadland’ di Chloé Zhao con il Premio Oscar Frances McDormand e ‘Greta’, diretto da Nathan Grossman sull’attivista Greta Thunberg;

‘UN NATALE SU MARTE’, PRIMO CIAK PER DE SICA E BOLDI

Battuto il primo ciak per ‘Un Natale su Marte’ con Christian De Sica e Massimo Boldi, che tornano insieme sul grande schermo dopo il successo di ‘Amici come prima’, diretto da De Sica. Alla regia del nuovo ‘cinepanettone’ c’è Neri Parenti. Le riprese della pellicola sono iniziate a Roma e dureranno per sette settimane. Il cast del film di Natale vede tra gli interpreti anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina. ‘Un Natale su Marte’ sarà distribuito da Warner Bros. Pictures;

“TENET’ ESCE PRIMA IN ITALIA E POI NEGLI USA

Dopo svariati rinvii a causa del Covid, ‘Tenet’ di Christopher Nolan uscirà prima in Italia e poi negli Stati Uniti. La Warner Bros. ha annunciato che la pellicola più attesa dell’anno sarà dal 26 agosto nei cinema italiani e in oltre settanta Paesi, tra cui Regno Uniti, Spagna, Australia, Francia, Canada, Germania, Giappone, Corea del Sud e Russia. Il film, della durata di 2 ore e 31 minuti, promette inversione del tempo, azione, adrenalina e colpi di scena mozzafiato. Nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy, Michael Caine e Kenneth Branagh;

‘AFTER 2’, RILASCIATO IL PRIMO TRAILER DEL FILM

‘After 2’ arriva nei cinema italiani il 2 settembre, distribuito da 01 Distribution. Diretto da Roger Kumble e tratto dal bestseller fenomeno mondiale di Anna Todd, il sequel del film del 2019 vede il ritorno degli attori protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford, rispettivamente nei panni di Hardin Scott e Tessa Young, e la new entry Dylan Sprouse nel ruolo di Trevor. Questo nuovo capitolo riserva non poche sorprese ai fan. Il trailer, infatti, mostra come Hardin cerca di riconquistare Tessa dopo averla ferita. A mettere in discussione i loro sentimenti ci pensa Trevor.