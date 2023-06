Nordio: “Il rapimento di Kata non dipende dall’ex Astor”

FIRENZE – Sulla sparizione di Mia Kataleya Alvarez Chicllo “allo stato, secondo quanto rappresentato dalla locale Procura, non sussistono elementi idonei a ritenere che il rapimento della minore possa essere in qualche modo ricondotto alla sua permanenza all’interno dell’immobile occupato“. A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Senato a una interrogazione del senatore di Azione-Italia viva Ivan Scalfarotto.

Kataleya, la bimba peruviana di cinque anni, è scomparsa lo scorso 10 giugno mentre si trovava nell’ex hotel Astor a Firenze. Il ministro, in fase di risposta, si limita alla ricostruzione della vicenda e in ragione dell’indagine in corso precisa: “A questo punto mi devo fermare perché il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura impone una doverosa astensione”.

LEGGI ANCHE: Proseguono le ricerche di Kata, analisi del Dna agli occupanti dell’ex hotel Astor

LEGGI ANCHE: VIDEO | Sgomberato l’ex hotel dove viveva Kata, la bimba di Firenze scomparsa

LEGGI ANCHE: Il padre di ‘Kata’ a Chi l’ha visto: “Chi l’ha presa ha pianificato tutto”

LEGGI ANCHE: Firenze, la portavoce dei peruviani: “La scomparsa di Kata un fatto mai visto”

LEGGI ANCHE: VIDEO | ‘Kata’ non si trova, la madre beve candeggina. Il corteo: “Liberate la bambina, portatela a casa”