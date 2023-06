VIDEO | Sgomberato l’ex hotel dove viveva Kata, la bimba di Firenze scomparsa

ROMA – È stato eseguito il decreto di sequestro preventivo – emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari di Firenze, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – dell’edificio dell‘Hotel Astor, dove viveva e da dove è scomparsa la piccola Mia Kataleya Chiclio Alvarez. Lo stabile, in via Maragliano, era stato occupato a scopo abitativo da cinquantaquattro persone, suddivise in diciassette nuclei familiari, di cui diciannove minori.

LEGGI ANCHE: Il padre di ‘Kata’ a Chi l’ha visto: “Chi l’ha presa ha pianificato tutto”

Firenze, la portavoce dei peruviani: “La scomparsa di Kata un fatto mai visto”

I sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria, in occasione del tentato omicidio del 28 maggio 2023 e, successivamente, dell’ipotizzato sequestro di persona a scopo di estorsione della bimba, hanno confermato la presenza nell’immobile di numerosi nuclei familiari. Ipotizzato il delitto di invasione di edifici, “sussiste il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa- spiega una nota della Procura- impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’edificio occupato, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati e comporti il rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accesso alla gestione dell’immobile”.

Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, l’esecuzione è stata curata dalla Questura e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze, con l’ausilio degli assistenti sociali, dei Vigili del Fuoco e del personale del 118. La Prefettura e il Comune di Firenze si sono attivati per assicurare che gli occupanti vengano alloggiati presso altre strutture abitative.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’assessore al Welfare Sara Funaro hanno seguito l’operazione di sgombero dell’edificio, in accordo con prefettura e forze dell’ordine. Sul posto presenti i servizi sociali del Comune.