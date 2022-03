Maltrattava la moglie da 10 anni, arrestato 57enne a Potenza

POTENZA – I carabinieri di Albano di Lucania (Potenza) hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne di Campomaggiore, altro comune del Potentino, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112 su una violenta lite familiare in corso, i carabinieri si sono diretti all’abitazione indicata dove hanno ricostruito l’accaduto.

Il 57enne aveva appena aggredito la moglie di 48 anni per futili motivi, colpendola con schiaffi al volto, tanto che la donna era riuscita a fuggire di casa e a trovare rifugio in un’abitazione vicina. Dagli accertamenti è emerso che i maltrattamenti andavano avanti da una decina di anni, seppure mai denunciati dalla vittima. Una “condizione esasperante e pesantemente afflittiva”, per cui la vittima, di fronte all’ennesimo episodio, ha chiesto aiuto ai carabinieri. L’aggressore si trova adesso nel carcere di Potenza.



La vittima, per la quale è scattato il codice rosso, è stata ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza per le cure del caso: i sanitari le hanno riconosciuto alcuni giorni di prognosi per le lievi lesioni riportate.