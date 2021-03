Tg Lazio, edizione del 29 marzo 2021

DA DOMANI LAZIO ARANCIONE, RIAPRONO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Via le autocertificazioni e 470mila tra bambini e ragazzi saranno di nuovo sui banchi tra asili, scuole elementari e medie. Da domani il Lazio torna in fascia arancione e ci resterà fino alla vigilia di Pasqua, quando tutta Italia entrerà in zona rossa fino a Pasquetta. Intanto per i prossimi quattro giorni riapriranno i negozi e sarà consentito una sola volta al giorno spostarsi all’interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per recarsi in un’altra abitazione privata. Continuerà invece il divieto di consumazione all’interno di bar e ristoranti.

VACCINO, DA FINE APRILE 1.000 FARMACIE PRONTE A SOMMINISTRARLO

Dalla fine del mese di aprile 1.000 delle 1.800 farmacie del Lazio saranno pronte a vaccinare contro il Covid. Il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, ha spiegato che “hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale. L’obiettivo e’ organizzarci sulle modalita’ di distribuzione e di prenotazione in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando e’ previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson”. La somministrazione del siero sarà effettuata dagli stessi farmacisti, che per essere abilitati dovranno frequentare un corso realizzato dall’Istituto superiore di sanità.

RISCHIO EMERGENZA RIFIUTI A ROMA E FROSINONE, REGIONE INTERVIENE

Prevenire il rischio di un’emergenza rifiuti a Roma e nella Provincia di Frosinone per la chiusura della discarica di Roccasecca da fine mese. La soluzione dovrebbe scaturire da una riunione che la Regione Lazio ha convocato per domani e alla quale prenderanno parte Roma Capitale l’agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, il ministero e la Prefettura Capitolina. Il tavolo valuterà anche la richiesta del Campidoglio di aumentare il quantitativo di rifiuti da trattare nel tmb di Rocca Cencia.

IL MAXXI LANCIA LEGENDARY TICKET, BIGLIETTO VALIDO PER 100 ANNI

Un biglietto valido per i prossimi cento anni, fino al 2121. E’ il “legendary ticket” lanciato dal Maxxi. Una iniziativa che “vuole essere un segnale concreto di ottimismo e speranza, in questo tempo difficile e incerto, caratterizzato per il museo e per tutti da improvvise e continue sospensioni, piani e progetti inevitabilmente rimandati”, fa sapere la Fondazione del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. Il biglietto è già in vendita online al costo di 15 euro sul sito del Maxxi.