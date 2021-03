Gara ciclistica virtuale attraverso la Barbagia per promuovere il turismo in Sardegna

CAGLIARI – Una gara ciclistica virtuale per promuovere la Sardegna e le sue zone interne. È tutto pronto per la prima edizione del “Giro Autunno in Barbagia”, una gara di “virtual cycling”, promossa dall’assessorato regionale del Turismo e dalla Camera di commercio di Nuoro, che si svolgerà giovedì 8 aprile, alle 20. L’evento, presentato questa mattina dall’assessore al Turismo, Gianni Chessa, verrà trasmesso su alcune piattaforme digitali, ed è aperto a tutti, atleti o semplici appassionati, che tra le proprie mura domestiche potranno immergersi virtualmente nelle bellezze della Barbagia, attraverso un’applicazione e una bici posizionata su un rullo interattivo o munito di sensori.

“Vincolati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, abbiamo saputo cogliere questa nuova opportunità di promozione del territorio e grazie alla tecnologia, con un format originale, si potranno vivere esperienze realistiche ed emozionanti– spiega Chessa-. La gara ciclistica virtuale, realizzata per la prima volta in Sardegna, si svolgerà in uno scenario ambientale tra i più belli dell’isola con un percorso di 30 chilometri, da Nuoro fino a Mamoiada, passando per Orgosolo. Vedrà la partecipazione di circa 500 atleti e atlete da tutto il mondo, ma è rivolto anche a tutti gli appassionati che, oltre a godersi la gara, potranno scoprire le bellezze di quel territorio, raccontate da esperti e testimonial”.

Le azioni promozionali tradizionali, sottolinea l’assessore, “non sono più sufficienti, perciò puntando anche su una strategia digitale possiamo far conoscere la Sardegna in ogni angolo del pianeta. Peraltro, il cicloturismo è uno dei settori sui quali puntiamo per il rilancio e la destagionalizzazione del turismo nell’isola, soprattutto per la promozione delle zone interne. In attesa di tempi migliori, è necessario farsi trovare pronti con un territorio in grado di accogliere i turisti di tutto il mondo per 365 giorni all’anno”.

