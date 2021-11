Vaccino Covid ai bambini, Speranza: “Parlatene con il pediatra, non con i social”

ROMA – “Credo che sia giusto vaccinare contro il Covid i propri figli. L’appello che voglio lanciare alle famiglie italiane, come padre e come ministro, è di ascoltare il proprio pediatra. Parlate con i medici, scelte così delicate non si possono fare raccogliendo informazioni sui social network. Affidiamoci ai medici, è una materia troppo delicata per essere trattata in modo superficiale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione di RaiTre ‘Mezz’ora in più’ in merito all’opportunità di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni nel momento in cui arriverà l’approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). “Capisco che possano esserci preoccupazione e ansie- dice Speranza- ma ho la consapevolezza che la scienza può portarci fuori dalla crisi”.

LEGGI ANCHE: I pediatri: “Subito vaccino antinfluenzale ai bambini, il virus è alle porte”