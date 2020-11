Covid, Monitor Italia: “Sul vaccino aumentano gli ‘attendisti’, in calo chi lo farà subito”

ROMA – Diminuisce la quota di italiani che si dichiara disponibile a fare il prima possibile il vaccino anti Covid. La maggioranza degli interpellati e’ sempre piu’ propensa ad attendere per capire se il vaccino e’ sicuro. A rivelarlo il sondaggio Monitor Italia, realizzato dall’Istituto Tecne’ per l’agenzia Dire. In una settimana, tra il 20 e il 27 novembre, cala dal 35,2% al 31,3% la percentuale di quanti rispondono che faranno il prima possibile il vaccino, non appena sara’ disponibile. Aumenta dal 33,7% al 40,6% la percentuale di quanti ritengono che sia meglio aspettare per capire se è sicuro. In calo di oltre un punto percentuale dal 24,8% al 23,4% la quota di quelli che si dichiarano contrari a vaccinarsi. In calo anche gli indecisi, che scendono dal 6,3% al 4,7%.