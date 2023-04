Entro cinque anni Moderna rilascerà il vaccino contro il cancro, Bassetti: “Notizia straordinaria”

ROMA -“Moderna ha annunciato progressi eccezionali dei vaccini per il cancro: grazie ai vaccini per il covid, in dodici mesi si è fatto quello che normalmente si fa in quindici anni. Nei prossimi cinque anni sarà pronto il vaccino per il tumore. Un vaccino contro le cellule tumorali: che cosa straordinaria”. Così, in un video sui social, il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.



“Grazie a questa tecnologia- aggiunge l’infettivologo- magari non questo autunno, ma l’anno prossimo, avremo un vaccino unico contro covid, influenza e virus respiratorio sinciziale”. Infine, una stoccata ai no-vax. “Progressi straordinari che ci sta portando la tecnologia a mRna. Ora mi domando: che cosa faranno quelli che fino a oggi la hanno osteggiata? Peggio per loro. Vorrà dire che noi ci cureremo il tumore con questi vaccini e loro continueranno con le bacche di ginepro, l’omeopatia o la cura Di Bella”.