Pd, Emiliano: “De Luca segretario? Tutto è possibile, è il leader più importante del Sud”

NAPOLI – Il presidente Pd della Regione Puglia Michele Emiliano lancia il nome di Vincenzo De Luca per la segreteria del Pd, nonostante, al momento, il presidente della Campania non sia in corsa per il posto di vertice del Partito democratico. “In questo momento, in mancanza totale di leadership naturali del Pd, tutto è possibile“, dice Emiliano ai giornalisti che gli chiedevano di una eventuale discesa in campo del suo omologo campano.

L’endorsement è arrivato nel corso di una grande manifestazione per la pace, organizzata proprio da De Luca, che ha portato oggi in piazza del Plebiscito, a Napoli, migliaia di persone a chiedere il cessate il fuoco in Ucraina. “Io sono qui – ha detto Emiliano – perché lui mi ha invitato. Ho profonda ammirazione e stima per Enzo. Io e il governatore De Luca siamo insieme su tutto. La Puglia e la Campania sono due regioni gemelle”.

Ma non è tutto. Emiliano incalza e spiega: “De Luca è indiscutibilmente il leader più importante del Mezzogiorno. Questa sua dimensione va riconosciuta. Il Pd non può fare a meno di lui, in nessuna maniera”.

