La professoressa di Giulio Regeni audita dalla Commissione d’inchiesta a Cambridge

ROMA – Una delegazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni presieduta da Erasmo Palazzotto e composta da Lia Quartapelle, Massimo Ungaro e Roberto Turri, sta svolgendo una missione a Cambridge per incontrare le autorità accademiche e i docenti di Giulio Regeni.

Dopo aver ascoltato ieri il Rettore dell’Università di Cambridge Prof. Stephen J. Toope e altre autorità dell’Ateneo, oggi la delegazione ha audito la Professoressa Maha Abdelrahman, supervisor della ricerca di dottorato di Giulio Regeni.

I commissari hanno avuto modo di approfondire gli aspetti relativi all’attività accademica di Giulio Regeni, le iniziative assunte alla notizia della scomparsa dello studente e i termini delle successive fasi di collaborazione con le autorità italiane.

Nel corso della missione, la delegazione parlamentare ha potuto constatare la piena disponibilità manifestata dall’Università a contribuire ai lavori dell’inchiesta parlamentare.

Domani, i deputati italiani saranno a Londra per incontri presso la Camera dei Comuni e il Foreign Office.

La commissione d’inchiesta è in procinto di terminare i suoi lavori prima di procedere alla stesura della sua relazione finale. L’ultima audizione in calendario è pianificata per giovedì 30 settembre alle 16.30 con il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per un complessivo aggiornamento sulle relazioni bilaterali italo-egiziane, sulle iniziative a livello europeo e internazionale alla luce degli ultimi sviluppi sul caso.