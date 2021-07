Tg Musica, edizione del 27 luglio 2021

IN ANTEPRIMA A VENEZIA 78 IL DOCUFILM DEDICATO A EZIO BOSSO

Un film evento per entrare nel mondo dell’artista che ha fatto dell’amore per l’arte la sua ragione di vita. Sarà presentato in anteprima nella sezione ‘Fuori Concorso’ della 78. Mostra del Cinema Venezia ‘Ezio Bosso. Le cose che restano’ del regista Giorgio Verdelli. Un docufilm in cui lo stesso Bosso si racconta, attraverso la raccolta delle sue riflessioni, interviste, pensieri, in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario. Prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film con Rai Cinema, il film uscirà nelle sale italiane con Nexo Digital solo il 4, 5, 6 ottobre.

J-AX CONTRO ERIC CLAPTON: “IL SUO MESSAGGIO È IRRESPONSABILE”

Eric Clapton non suonerà nelle location in cui è richiesta la vaccinazione anti-Covid. “Se non sarà possibile a tutti poter assistere al concerto, mi riservo la possibilità di poter cancellare lo show”, ha dichiarato l’artista. Sui social, J-Ax si è scagliato contro il chitarrista inglese. “Quando andrete a un suo concerto non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire. A parte gli scherzi, trovo irresponsabile il messaggio di un artista così influente”, ha detto Ax. “Ci sono decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e mezzo, persone che hanno figli, mutui e problemi che tutti abbiamo, solo che i governi – ha proseguito – si sono dimenticati di loro, perché i politici hanno sempre abbandonato la musica e la cultura”.

BILLIE EILISH SI PREPARA AL DEBUTTO DI ‘HAPPIER THAN EVER’

Mancano pochi giorni all’uscita dell’attesissimo ‘Happier Than Ever’, il secondo album di Billie Eilish. “È la cosa migliore che abbia mai creato”, aveva scritto la vincitrice di sette Grammy Award per dare l’annuncio del disco composto da sedici tracce, prodotte dalla giovane artista e dal fratello Finneas. Inoltre, la cantante debutta su Disney+ con il concerto ‘Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles’, un’esperienza cinematografica in anteprima mondiale venerdì 3 settembre sulla piattaforma streaming. Direttamente dal suo nuovo album, la Eilish presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine presente all’interno del disco dal palco del leggendario Hollywood Bowl.

ZUCCHERO TORNA LIVE CON DUE CONCERTI EVENTO

Il 20 e 21 settembre Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari sarà protagonista di due concerti-evento, in una delle cornici più affascinanti della penisola: il Teatro Antico di Taormina. Il cantautore porterà sul palco il nuovo album ‘Inacustico D.O.C. & More’, contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti ‘D.O.C.’ e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Con lui sul palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson.