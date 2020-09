Coronavirus, l’allarme di Ricciardi: “Lazio e Campania sono a rischio”

ROMA – “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio“. Lo ha detto Walter Ricciardi, professore e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a La Stampa.

“Tutte le città e le regioni sono ripartite alla pari. In primavera Lombardia e Piemonte erano i territori più colpiti, mentre ora sono Lazio, Campania e Sardegna” ha sottolineato Ricciardi, secondo il quale il rischio di tornare a un lockdown generale “dipende dai comportamenti degli italiani. Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania”.