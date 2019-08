Consultazioni, il giorno più lungo: i ‘big’ nel pomeriggio. Meloni: “Pronti alla piazza”

LEU: SI A GOVERNO DI SVOLTA, NO ACCORDO PER EVITARE URNE

“Abbiamo confermato la nostra disponibilità al Presidente per un governo di svolta, a patto che non sia un ‘governo purché sia’ per evitare le urne”. E’ questa la posizione della delegazione di Liberi e Uguali dopo le consultazioni con il Presidente Mattarella.

“Un governo di svolta- aggiunge Fornarno deve avere come primo atto una legge di bilancio altrettanto di svolta, che apra un confronto con la Ue per avere quelli spazi finanziari necessari per un grande piano di investimenti per la lotta ai cambiamenti climatici e per il Sud, oltre ad essere un governo di svolta sul tema delle conquiste e dei diritti delle donne, sconfiggendo campagne come quella del dl Pillon”.