Video| Bagnaia da Mattarella: “Motivo d’orgoglio e grandissima emozione”

ROMA – Il presidente della Repubblica appassionato di moto, soprattutto di MotoGP. Questa la sintesi che si evince dall’incontro di oggi al Quirinale, con Sergio Mattarella che ha ricevuto il Campione del mondo, Francesco Bagnaia, accompagnato, mano nella mano, dalla fidanzata Domizia Castagnini e dal team Ducati. “È una grandissima emozione e motivo d’orgoglio essere ricevuti al Quirinale– ha dichiarato ‘Pecco’- Mi sento un privilegiato e penso di parlare per tutta la Ducati, è stato bellissimo. Mattarella si è congratulato con noi, e la sua presenza è sempre disarmante da quanto è piacevolmente attento a ogni particolare, ogni virgola. È stato particolarmente attento alle appendici aerodinamiche della Ducati e ha fatto delle domande mirate, era curioso di sapere come funzionassero le ali che abbiamo sul codino”.

BAGNAIA E IL FUTURO

Intervistato fuori dal Quirinale, Bagnaia non ha parlato della prossima stagione, stanco ancora delle fatiche del Motomondiale appena terminato: “Ora mi godo questa stagione e poi penseremo alla prossima. Mi riguardo le gare e sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto con la squadra“.

Crediti foto: Quirinale

MALAGÒ: “MATTARELLA STRAORDINARIO NEI CONFRONTI DEL MONDO SPORTIVO”

Oltre a Bagnaia e alla Ducati, era presente il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rimasto colpito da Mattarella: “Il Presidente della Repubblica è stato come al solito straordinario nei confronti del mondo dello sport, encomiabile e commovente. Ha detto che fino a quando ci saranno queste vittorie e questi risultati, il Quirinale sarà sempre felice di accoglierle e di celebrare chi rende grande il nostro Paese, in questo caso moto, team e pilota, tutti italiani, non solo in MotoGP ma anche in Superbike. Questa, secondo me, è la spinta migliore per trovare altre vittorie e tornare al Quirinale. Oggi è una giornata di festa di tutto il sistema”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it