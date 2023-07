E’ ufficiale: Cesara Buonamici opinionista al Grande Fratello. Conduce Signorini

ROMA – Sarà Cesara Buonamici l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. Lo annuncia Mediaset con un comunicato ufficiale. Ma non è l’unica novità. Ecco le anticipazioni.

GRANDE FRATELLO, LE NOVITÀ

Cesara Buonamici sarà presente in studio per tutte le puntate del Grande Fratello, continuando ad essere il volto del Tg5 delle 20. Confermato Alfonso Signorini alla conduzione. Tra le novità annunciate anche un’edizione innovativa, che non vedrà la differenziazione tra Vip e Nip. Come annunciato, infatti, gli autori del reality cercheranno di portare nella casa sia persone normali che personaggi famosi. L’intento è quello di raccontare storie personali evitando la ricerca della visibilità.

La nuova stagione del Grande Fratello debutterà su Canale 5 l’11 settembre.