ROMA – Un tripudio a Milano in Piazza del Duomo per la seconda edizione del Love Mi, il concerto benefico gratuito organizzato e voluto da Fedez. Oltre alla musica, anche quest’anno non sono mancati momenti iconici, come il ‘pigiama’ di Lazza, o il cartello ‘Dillo alla mamma, dillo all’avvocato‘ rivolto proprio a Fedez. Ma tra tutti, il protagonista a sorpresa della serata è stato un cameraman.

IL CAMERAMAN CHE SI INQUADRA PER SBAGLIO

Lo scorso anno il Love Mi ha regalato il meme di Ivano, l’addetto alla sicurezza le cui espressioni di disappunto ascoltando un brano di Paky avevano fatto il giro del web. Quest’anno, invece, a far sorridere è stato un cameraman. Durante l’esibizione di Annalisa, la regia ha cambiato inquadratura ma, per errore, ha attivato la telecamera sbagliata. Infatti, proprio in quel momento, un cameraman stava controllando l’obiettivo, finendo così in primissimo piano in diretta tv. L’episodio è durato pochi secondi, ma abbastanza per scatenare i commenti divertiti sui social. Adesso il web si è mobilitato per scoprire il nome del nuovo eroe dei meme.