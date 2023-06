Sabato Annalisa si sposa: tutto quello che si sa sul matrimonio della cantante di “Mon Amour”

ROMA – Per Annalisa il 2023 è un anno d’oro. La cantante, prima cantante donna in 3 anni a raggiungere la numero 1 della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti, sta vivendo un periodo ricco anche sentimentalmente. Sabato 1 luglio sposerà Francesco Muglia, 43enne vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere.

DOVE SI SVOLGERÀ LA CERIMONIA

Poco più di un mese fa le pubblicazioni “rubate” avevano fatto diventare la notizia virale. Ora spuntano altri dettagli, seppur le nozze si svolgeranno nella più assoluta privacy. La cerimonia si terrà a Tellaro, borgo marinaro della Liguria. Per la precisione, localizzato in provincia de La Spezia.

L’IPOTETICA LISTA DEGLI INVITATI

Per il resto, sono solo supposizioni quelle che ruotano attorno al matrimonio. Annalisa non ha mai proferito parola sulla relazione che dura – a quanto si apprende – dal 2020. Tra i rumors, al centro del chiacchiericcio la location- potrebbe essere una nave vista la professione dello sposo – e anche l’ipotetica lista degli invitati: dovrebbero esserci Chiara Ferragni e Fedez, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Nessun nome è ovviamente confermato. Tellaro, in ogni caso, è già in fermento e molti sperano di intravedere la sposa.