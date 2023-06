VIDEO | Luis Sal risponde a Fedez: “Si parlava già abbastanza di lui. Non giochiamo più”

ROMA – Luis affida a Muschio Selvaggio la sua versione dei fatti in risposta a quella dei giorni scorsi di Fedez, uscita sullo stesso canale YouTube. Nel botta e risposta social tra lo youtuber e l’influencer, le ragioni dell’allontanamento non sembrano collimare. Sal fa il verso a Fedez, “Dillo alla mamma. Dillo all’avvocato”, e nei quattro minuti e mezzo della registrazione, tra una slide e l’altra, illustra come nasce il progetto e come, a suo avviso, è stato disatteso. Spiegando poi che nella stessa sigla sono contenute le “fondamenta del podcast”: “Gli argomenti sono la cosa più importante, mentre ‘noi’, ‘l’ego’, ‘l’io’, i ‘gossip’ si trovano come ultima delle cose. Perché già si parlava tanto di Fedez, non doveva essere un altro luogo in cui si parlava tanto di lui. Ahimé con il passare del tempo queste premesse vengono a mancare”.

LA CONTROREPLICA DI FEDEZ

La replica di Federico arriva dopo poche ore, e in otto storie Instagram dà il suo contributo al dissing: “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile, in cui gli unici che si divertiranno sarete voi [gli utenti, ndr]. Il video in cui spiegavo l’assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare ‘m…a’ su di lui a differenza del video che lui ha pubblicato. Quindi adesso mi trovo costretto a dover spiegare che la favoletta dell’egocentrico che sfrutta il povero Luis è vera, ma fino a un certo punto”. E aggiunge: “Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me o come te, hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e nonostante questo continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca***”. La madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi da tutti detta Tatiana, sempre su Instagram scrive: “Aveva ragione la mia mamma”. Per chi non lo sapesse, in una puntata della serie ‘The Ferragnez’ la nonna di Fedez legge le carte al nipote rivelando che qualcuno, a lui vicino, lo avrebbe tradito: “Un tuo amico”. Passato lo stupore, Fedez fa un nome: “Ho capito chi è. È Luis”.