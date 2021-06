Rifiuti Roma, Fanuli (Lega): “Città abbandonata, servono i termovalorizzatori”

ROMA – “Roma non è governata dalla Raggi, è lasciata ferma su se stessa, immobile e assolutamente abbandonata. Non è stata fatta alcuna azione per migliorare la città e la situazione dei rifiuti è ormai visibile a tutti”. Così Eloisa Fanuli, dirigente della Lega, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire sui temi romani. “Come risolvere l’emergenza rifiuti? Bisogna realizzare i termovalorizzatori. Raggi non li vuole – ha aggiunto – ma è una cosa che fanno in tutti i Paesi, facendo anche soldi. Dove costruirli? La mia idea è farli in mare, su piattaforme offshore. Così non daranno problemi nei quartieri e non incideranno sui valori immobiliari delle case o sulla tranquillità sociale. È una cosa che si fa in altri Paesi”.

