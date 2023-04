VIDEO | Uomini e donne, violenta lite tra Armando e Riccardo: ma la scena viene censurata

ROMA – Ancora scintille al trono over di ‘Uomini e donne’. Dopo la discussione tra Aurora e Armando nella scorsa puntata, oggi il cavaliere ha avuto una lite accesissima con Riccardo. La notizia era già stata diffusa da chi aveva assistito alla registrazione del 23 aprile ed era stato riportato che i due fossero quasi arrivati alle mani. Tuttavia, la puntata è stata censurata e la ‘rissa’ non è stata trasmessa per intero.

La lite tra Armando e Riccardo#UominieDonne pic.twitter.com/cHyTE6OjEM — 𝓚𝓪𝓵𝓸 archive 🗂 (@KaloArchive) April 28, 2023

LA LITE TRA ARMANDO E RICCARDO

Il motivo della lite è il rapporto tra Armando e l’ex corteggiatrice Lucrezia. Aurora ha insinuato il dubbio che i due si fossero frequentati dopo la fine del programma, chiedendolo proprio a Lucrezia con un messaggio vocale. Venutone a conoscenza, Armando è andato su tutte le furie e ha iniziato a discutere con la dama. A quel punto, Riccardo si è messo in mezzo, e tra i due cavalieri è scoppiata una lite molto accesa.