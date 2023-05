‘Uomini e Donne’, Nicole ha scelto: le anticipazioni

ROMA – Si conclude venerdì 12 maggio la stagione di ‘Uomini e Donne’. Il dating show di Maria De Filippi anticipa la chiusura per dare spazio alla produzione di Temptation Island, che tornerà questa estate con una nuova edizione. Questa settimana sono state registrate le scelte dei tronisti, che verranno mostrato nel corso delle ultime puntate. Tra queste, anche il trono di Nicole Santinelli.

CHI HA SCELTO NICOLE

Erano due i corteggiatori in ballo per il cuore di Nicole, Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini. Prima del momento decisivo sono state mostrate le ultime due esterne. Come riporta Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, i due corteggiatori non si aspettavano fosse il momento della scelta. Alla fine Nicole ha deciso di lasciare il programma con Carlo, che le ha detto ‘sì’. Per quanto riguarda Andrea, Gianni Sperti ha fatto notare la sua freddezza nel momento della decisione. Il corteggiatore è stato però difeso da Nicole, che ha ribadito come questa sua reazione fosse in linea con il suo carattere.