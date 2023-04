‘Uomini e Donne’ lascia il posto ad Amici: ecco perché non va in onda

ROMA – Programmazione sospesa per ‘Uomini e Donne’. L’appuntamento quotidiano con il dating show di Maria De Filippi di oggi, 21 aprile, non andrà in onda. In molti si sono chiesti il motivo della mancata messa in onda del programma, uno dei più seguiti del palinsesto televisivo nella fascia pomeridiana. Sebbene si sia parlato di un calo di ascolti o inconvenienti tecnici, in realtà è stata una scelta voluta da Mediaset per dare spazio ad Amici 22, proponendo una puntata speciale del talent.

LO SPECIALE DI AMICI

Il pomeriggio di Canale 5 sarà quindi dedicato quasi interamente ad Amici 22. A partire dalle 14.30 circa, infatti, ci sarà uno speciale in cui mostreranno alcuni momenti salienti del talent, compresi i nuovi inediti dei cantanti in gara. A seguire, intorno alle 16.00, tornerà l’appuntamento con la fascia pomeridiana di Amici.