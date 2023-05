‘Uomini e Donne’, la scelta di Luca Daffrè: tutte le anticipazioni

ROMA – Mancano pochi giorni alla fine di ‘Uomini e Donne’. Questa settimana si registrano le ultime puntate del dating show, che chiuderà la stagione venerdì 12 maggio. In questi giorni assisteremo, dunque, alle scelte finali dei tronisti. Come anticipa Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, il 9 maggio è stata registrata la scelta di Luca Daffrè.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Uomini e donne, violenta lite tra Armando e Riccardo: ma la scena viene censurata

LEGGI ANCHE: ‘Uomini e Donne’, Nicole ha scelto: le anticipazioni

LA SCELTA DI LUCA

Carmen, Alice o Alessandra? Nonostante le tante corteggiatrici che si sono presentate per lui, Luca ha scremato il suo trono a tre contendenti. A spuntarla è stata, come in molti si aspettavano, Alessandra. Per la sua scelta Luca ha preso una decisione insolita. La 28enne di Milano è stata, infatti, l’unica delle tre a scendere in studio, mentre con Alice e Carmen il tronista ha preferito parlare in camerino. Dopo aver mostrato la loro ultima esterna, Luca ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere Alessandra, e lei ha detto ‘sì’.

“Alessandra è stata l’unica a scendere”, spiega Pungoloni sul suo profilo Instagram. “Si è vista la loro esterna. Carmen e Alice non sono scese, lui andrà da loro in camerino per spiegare che non sono le scelte e che ha preferito uscire dal programma con Alessandra”. Scelta comunque “con sedie rosse, Alessandra si è seduta subito e alla fine del discorso c’è stato il bacio e sono scesi i petali. Ha deciso Luca di fare la scelta in maniera diversa”.