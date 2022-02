Ucraina, a Berdyansk protesta in piazza davanti ai militari russi

ROMA – Una manifestazione in strada al grido di “Berdyansk è Ucraina” si è tenuta in questa città dell’Ucraina meridionale, in riva al Mar d’Azov, dove si sono posizionate unità dell’esercito russo. A documentare l’iniziativa, filmata con telefonini, un video diffuso su reti sociali e rilanciato anche da fonti dell’agenzia Dire. La protesta appare pacifica: i militari russi, alcuni dei quali vicini a una camionetta e a un blindato, osservano la manifestazione senza reagire.