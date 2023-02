ROMA – La settimana trascorsa fuori dal Teatro Ariston per Radio 2 è stata fruttuosa: Valerio Lundini ha realizzato una canzone delle sue sul Festival di Sanremo e per cantarla ha chiesto aiuto ai protagonisti della kermesse, che hanno accettato di buon grado di stare allo scherzo.

La canzone si chiama ‘È finito Sanremo’ e l’autore scherza a modo suo sulla totale identificazione tra la cittadina in provincia di Imperia e il Festival della canzone italiana, che quest’anno è arrivato alla 73esima edizione. “Ho scritto questa canzone che dedico a tutti quei sanremaschi che, dopo il Festival, non sanno più che fare e si sentono abbandonati a loro stessi – scrive Lundini su Instagram, a corredo del video della canzone – Ho fatto cantare singole frasi ai cantanti che passavano ospiti a Radio 2 e, siccome hanno accettato, ora si trovano a figurare come featurings di questa hit”.

CHI HA CANTANTO CON LUNDINI

Tantissimi gli artisti che hanno fatto da spalla a Lundini per un vero e proprio brano corale: in ordine di apparizione, hanno partecipato Ariete, i Baustelle, Mara Sattei, Mr. Rain, gIANMARIA, Rosa Chemical, Manuel Agnelli, Paola e Chiara, Tananai, Eugenio in Via Di Gioia, Leo Gassmann, Colla Zio, Will, Elodie, Piero Pelù, Olly, Colapesce Dimartino, Madame, Sethu, Ditonellapiaga, Lazza e Levante.

LE SORPRESE DI ‘È FINITO SANREMO’

All’interno del brano c’è spazio anche per alcune incursioni a sorpresa: quella del disturbatore Cavallo Pazzo che nell’edizione 1992 salì sul palco per urlare “Questo Festival è truccato e lo vince…” e fu contenuto a fatica dal conduttore Pippo Baudo, seguita da Richard Benson che urla “Ultimo!” e da un assolo di chitarra.

IL TESTO DELLA CANZONE DI LUNDINI SU SANREMO

È finito ormai Sanremo (Valerio Lundini)

Ormai qualche giorno fa (Ariete)

Ma per chi vive a Sanremo (Baustelle)

Non cambia niente in verità (Mara Sattei)

Perché noi tutto Sanremo (Mr. Rain)

Lo associamo al Festival (gIANMARIA)

Ma per quelli giustamente (Ariete)

È il nome della località (Rosa Chemical)

È la loro città (Manuel Agnelli)

Se finiscono gli Oscar nessuno dirà (Paola e Chiara)

Che finisce Hollywood (Tananai)

Se finisce lo Sziget nessuno dirà (Eugenio in Via Di Gioia)

Che Budapest non c’è più (Leo Gassmann)

Mentre già è un po’ diversa la questione di Cannes (Colla Zio)

E per Castrocaro ancora di più (Will)

Che non so manco ‘ndo sta (Elodie)

E quando vinci Sanremo (Piero Pelù)

Anche qua c’è ambiguità (Mr. Rain)

È una metonimia per intendere il premio (Tananai)

Non è che vinci la città (Olly)

Vinci solo il Festival (Colapesce Dimartino)

Se uno vince Venezia non è che poi fa (Madame)

Il sindaco, il Doge o qualcosa di più (Sethu)

Se uno pensa alla Francia non la assocerà (Colapesce Dimartino)

Per forza al ciclismo per colpa del Tour (Ditonellapiaga)

Ma se uno vive a Sanremo che fa (Colla Zio)

Mica ne parlano in tv (Lazza)

Ce se more de pizzichi me sa (Levante)

Questo Festival è truccato e lo vince… (Cavallo Pazzo)

Ultimo! (Richard Benson)

Se finiscono gli Oscar nessuno dirà (Paola e Chiara)

Che finisce Hollywood (Tananai)

Se finisce lo Sziget nessuno dirà (Eugenio in Via Di Gioia)

Che Budapest non c’è più (Leo Gassmann)

Mentre già è un po’ diversa la questione di Cannes (Colla Zio)

E per Castrocaro ancora di più (Will)

Che non so ancora ‘ndo sta (Elodie)