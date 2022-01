In Giappone nuovo record di contagi Covid, sono più di 78mila

ROMA – Il ministero della Salute giapponese nel suo più recente bollettino aggiornato a ieri ha confermato il record di 78.931 nuovi casi di infezione da coronavirus nel paese e 43 decessi causati dal virus. Il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni è salito ancora attestandosi a 537. A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha riportato 16.538 nuovi contagi, oltre duemila in più rispetto al giorno precedente. A livello nazionale, come numero di nuove infezioni seguono le prefetture di Osaka (9.711 casi), Kanagawa (5.959), Aichi (5.160), Hyogo (4.303) e Fukuoka (3.995).