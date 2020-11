A Venezia un albero alto 17 metri. Il sindaco: “Sarà un Natale di speranza”

VENEZIA – Sarà un Natale di luce per Venezia: di speranza, solidarietà e vicinanza, in un periodo così difficile per la città, che dopo l’acqua granda dell’anno scorso sta facendo i conti con le conseguenze economiche e sociali della pandemia. È questo il messaggio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che oggi ha dato il via alla rassegna di iniziative natalizie promosse dal Comune, accendendo l’albero di Natale alto 17 metri installato in Piazza Ferretto. “È un tentativo per rispondere alle difficoltà che stiamo vivendo in questi mesi, con l’obiettivo di fare in modo che i cittadini, in prudenza, possano uscire in serenità dimenticando la durezza di questo periodo”, afferma il sindaco.